Jenderal Bintang Lima di Dunia Selain Soeharto, Nasution, dan Soedirman

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Pangkat tertinggi dalam militer Indonesia saat ini adalah seorang jenderal/laksamana/marsekal dengan empat bintang terpasang di pundak. Namun Indonesia tercatat memiliki tiga orang yang berstatus sebagai jenderal besar atau berpangkat bintang lima, yakni Soedirman, Abdul Haris Nasution, dan Soeharto.

Selain di Indonesia, petinggi militer berpangkat bintang lima terdapat di Amerika Serikat. Melansir dari laman We Are The Mighty, Senin, 28 Januari 2019, pangkat bintang lima lahir pada Perang Dunia II karena jenderal dan laksamana Amerika sering ditempatkan di atas perwira sekutu yang berpangkat lebih tinggi. Seseorang yang diangkat menjadi jenderal bintang 5 tidak akan bisa pensiun.

Berikut adalah pemegang pangkat bintang lima selain Soedirman, Nasution, dan Soeharto:

Laksamana Armada William D. Leahy

Leahy adalah perwira pertama yang mendapat pangkat jenderal bintang lima. Ia adalah perwira paling senior di Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dan di militer AS. Ia pensiun pada 1939, tapi dipanggil kembali untuk bertugas sebagai Kepala Staf Presiden Roosevelt dan Truman sampai 1949.

Jenderal Angkatan Darat George Marshall

George Marshall adalah perencana utama pelatihan Angkatan Darat AS untuk Perang Dunia I, serta salah satu ajudan Jenderal John J. Pershing. Ia ikut dalam Perang Dunia II. Bahkan, pasca perang ia membantu membangun kembali Eropa Barat dengan rencana ekonomi yang dinamai Marshall's Plan.

Laksamana Armada Ernest King

King merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Laut AS dan Kepala Operasi Angkatan Laut. Dialah yang membantu merencanakan dan mengoordinasikan Operasi Angkatan Laut selama Perang Dunia II.

Jenderal Angkatan Darat Douglas MacArthur

MacArthur ikut bertempur dalam pendudukan Veracruz, Perang Dunia I, dan melawan invasi Jepang ke Filipina selama Perang Dunia II. Dia juga mengatur pendudukan dan rehabilitasi Jepang, serta serangan balik Amerika selama bulan-bulan awal Perang Korea.

Laksamana Armada Chester Nimitz

Nimitz adalah otoritas terkemuka Angkatan Laut pada perang kapal selam pada pecahnya Perang Dunia II. Dia naik menjadi Panglima Angkatan Laut Armada Pasifik dan akhirnya mengambil kendali dan akhirnya mengambil kendali dari semua pasukan AS di Teater Pasifik. Sampai kematiannya, ia masih melayani Angkatan Laut.

Jenderal Angkatan Darat Dwight D. Eisenhower

Meski Eisenhower tidak pernah melihat pertempuran sebagai seorang prajurit, tapi keterampilan perencanaannya sangat penting sebagai Panglima Tertinggi Sekutu dari semua pasukan ekspedisi sekutu di Eropa selama Perang Dunia II.

Jenderal Angkatan Darat dan Angkatan Udara Henry H. Arnold

Arnold merupakan satu-satunya perwira yang pernah memegang dua pangkat bintang lima. Ia berhasil mengubah Angkatan Udara AS yang kecil menjadi yang terkuat di dunia selama Perang Dunia II.

Laksamana Armada William Halsey, Jr.

Halsey sempat menjadi komandan armada ketiga Angkatan Laut. Ia mendapatkan pangkatnya setelah Perang Dunia II berakhir.

Jenderal Angkatan Darat Omar Bradley

Bradley adalah jenderal bintang lima terakhir AS yang meninggal pada 1981. Ia pernah menginvasi benteng Eropa dengan memerintahkan 1,3 juta prajurit.

AMELIA RAHIMA SARI

Baca juga:

Museum AH Nasution, Peluru di Tembok Saksi Bisu Tragedi G30S