Produsen Mulai Berlomba Uji Coba Obat Oral untuk Mencegah Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Pfizer Inc telah memulai sebuah studi untuk melakukan uji coba obat oral untuk mencegah infeksi virus corona di kalangan mereka yang pernah tertular Covid-19.

Selain Pfizer Inc, sebenarnya Merck & Co In casa Amerika Serikat dan Roche Holding AG asal Swiss, juga sedang berlomba mengembangkan sebuah pil anti-virus Covid-19 untuk diberikan pada pasien Covid-19 bergejala.

Studi yang dilakukan Pfizer Inc sudah masuk ke tahap pertengahan menuju tahap akhir. Obat oral itu Covid-19 itu diberi nama dengan kode PF-07321332 yang diberikan pada 2.660 partisipan usia 18 tahun ke atas, yang tinggal di rumah yang sama dengan seseorang yang terinfeksi virus corona.

PF-07321332 dirancang untuk menghentikan sebuah enzim yang diperlukan virus corona untuk berkembang biak. Obat oral ini akan diberikan bersama dengan dosis rendah ritonavir, yakni obat lawas yang banyak digunakan untuk beragam perawatan infeksi HIV.

Sampai sekarang, remdesivir obat intravena dari Gilead Sciences Inc yang masih menjadi satu-satunya obat untuk merawat pasien Covid-19 di Amerika Serikat.

Pfizer juga sudah memulai studi lainnya, yakni penggunaan PF-07321332 untuk pasien Covid-19 bergejala yang tidak dirawat di rumah sakit. Merck dan mitranya Ridgeback Biotherapeutics melakukan sebuah uji coba tahap akhir terhadap obat molnupiravir untuk mencegah infeksi Covid-19.

Sumber: Reuters