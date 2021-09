Putri Pendiri Huawei Meng Wanzhou Pulang, Dua Warga Kanada Dibebaskan Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou tiba di Cina pada Sabtu, mengakhiri pertarungan ekstradisi AS yang hampir berlangsung tiga tahun, dan pada hari yang sama dua warga Kanada yang ditahan oleh Cina selama lebih dari 1.000 hari pulang ke rumah.

Meng Wanzhou, putri pendiri Huawei Technologies Ren Zhengfei, diizinkan pulang setelah mencapai kesepakatan dengan jaksa AS pada Jumat untuk mengakhiri kasus penipuan bank terhadapnya.

Drama ekstradisi telah menjadi sumber utama perselisihan antara Cina dan AS, dengan pejabat Cina mengisyaratkan bahwa kasus itu harus dihentikan untuk membantu mengakhiri kebuntuan diplomatik.

Dua warga Kanada yang ditahan oleh otoritas Cina hanya beberapa hari setelah penangkapan Meng, Michael Kovrig dan Michael Spavor, dipeluk oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau setelah mereka mendarat di Calgary.

"Anda telah menunjukkan kekuatan, ketahanan, dan ketekunan yang luar biasa," kata Trudeau di Twitter dengan foto-foto dia menyambut mereka, dikutip dari Reuters, 26 September 2021. "Ketahuilah bahwa orang Kanada di seluruh negeri akan terus berada di sini untuk Anda, sama seperti sebelumnya."

Welcome home, Michael Kovrig and Michael Spavor. You’ve shown incredible strength, resilience, and perseverance. Know that Canadians across the country will continue to be here for you, just as they have been. pic.twitter.com/1UoLbBFGNv