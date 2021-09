Bentrok Junta Lawan Milisi Sipil, Ribuan Warga Myanmar Mengungsi ke India

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak kurang dari 10 ribu warga Myanmar mengungsi ke wilayah India setelah desa mereka terbakar dalam pertempuran antara pasukan Junta Militer dengan milisi anti-kudeta.

Warga yang tinggal di Thantlang di Negara Bagian Chin sebagian besar telah mengungsi mencari perlindungan di daerah sekitarnya termasuk beberapa ke India, kata seorang pemimpin masyarakat seperti dikutip Reuters, Rabu, 22 September 2021.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintah yang dipimpin oleh veteran pro-demokrasi Aung San Suu Kyi digulingkan pada 1 Februari, memicu kemarahan nasional, pemogokan, protes, dan munculnya milisi anti-junta.

Selama pertempuran antara pasukan milisi dan tentara akhir pekan lalu, sekitar 20 rumah dibakar, dengan foto-foto di media sosial menunjukkan bangunan dilalap api.

Tentara menembak mati seorang pendeta Kristen yang mencoba memadamkan api, lapor portal berita Myanmar Now, meskipun media pemerintah membantah laporan tersebut.

Media pro Junta, The Global New Light of Myanmar mengatakan kematian pendeta sedang diselidiki dan bahwa tentara telah disergap oleh sekitar 100 "teroris" dan kedua belah pihak terlibat baku tembak.

Pejuang milisi telah menyerbu sebuah pangkalan militer pada awal September dan militer menanggapi dengan serangan udara, kata Salai Thang, seorang pemimpin masyarakat, yang mengatakan empat warga sipil telah tewas dan 15 terluka dalam beberapa pekan terakhir.

Pasukan Pertahanan Chin, sebuah milisi yang menentang militer, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 30 tentara telah tewas.

Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi klaim apa pun dan seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan untuk diminta komentar.

Seorang kerabat pendeta yang meninggal mengatakan kepada Reuters bahwa kebanyakan orang telah meninggalkan kota, meskipun beberapa rumah tangga tetap termasuk sekitar 20 anak-anak di panti asuhan yang dikelola oleh pendeta.

"Pembunuhan seorang pendeta Baptis dan pemboman rumah-rumah di Thantlang, Negara Bagian Chin adalah contoh terbaru dari neraka hidup yang disampaikan setiap hari oleh pasukan junta terhadap rakyat Myanmar," kata Thomas Andrews, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, dalam pesan di Twitter minggu ini.

Terjadi peningkatan pertumpahan darah di daerah-daerah seperti Negara Bagian Chin setelah Pemerintah Persatuan Nasional, sebuah pemerintahan bawah tanah bayangan yang dibentuk oleh penentang militer, mengumumkan pemberontakan pada 7 September dan memanggil milisi baru, yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat ( PDF), untuk menargetkan junta dan asetnya.

Upaya PDF untuk menghadapi tentara yang diperlengkapi dengan baik sering kali mengakibatkan warga sipil terjebak dalam baku tembak dan terpaksa melarikan diri.

Pemimpin komunitas Salai Thang mengatakan banyak warga Myanmar bersembunyi di desa terdekat dan beberapa di negara bagian Mizoram, India. "Para pengungsi itu sekarang kesulitan mendapatkan makanan dan tempat tinggal," katanya melalui telepon.

Baca juga Junta Militer Myanmar Tahan Bocah 14 Tahun agar Ayahnya Menyerah