Benjamin Netanyahu Unggah Video Editan Biden Tertidur Saat Rapat

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu, 19 September 2021, mengunggah di Facebook sebuah video yang memperlihatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden 'tertidur' dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel yang baru, Naftali Bennett paa akhir bulan lalu.

Akan tetapi, hasil pengecekan kantor berita Reuters membantah kalau Biden tertidur dalam pertemuan itu. Rekaman video itu viral di kalangan pengguna media sosial, dimana terlihat Presiden Biden sebenarnya sedang melihat ke bawah dan mengangguk ketika Perdana Menteri Bennett menyampaikan paparan di Gedung Putih.

