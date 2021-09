Perkembangan Terbaru Covid-19: Paspor Vaksin sampai Obat Baru Molnupiravir

TEMPO.CO, Jakarta - Berikut ini adalah fakta terbaru terkait pandemi Covid-19 dari berbagai wilayah dunia.

Asia Pasifik

* Kasus infeksi di Sydney naik dengan laju paling lambat selama hampir dua pekan pada Selasa, 14 September 2021. Namun, para pejabat mengatakan mereka perlu melihat penurunan yang stabil dalam kasus harian sebelum memutuskan apakah kurva infeksi telah mendatar setelah 12 pekan lockdown.

* Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern meminta warga untuk segera menjalani vaksinasi karena itu adalah satu-satunya cara untuk menahan penyebaran Covid-19 dan menjadi syarat dicabutnya pembatasan di kota terbesar, Auckland.

* Kasus lokal baru Covid-19 meningkat lebih dari dua kali lipat di provinsi Fujian, Cina. Para pejabat setempat akan segera meluncurkan langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran virus, termasuk pembatasan perjalanan.

Eropa

* Pemerintah Inggris menawarkan suntikan vaksin Covid-19 pada semua anak berusia 12-15 tahun.

* Perdana Menteri Boris Johnson akan mengumumkan rencana Inggris memberikan vaksin booster (penguat) pada warga yang paling rentan dan lanjut usia sebagai bagian dari strategi menghadapi virus corona di musim dingin.

* Ukraina memutuskan untuk memberlakukan penggunaan "paspor vaksin" untuk memverifikasi status vaksinasi penduduknya.

Amerika

* Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) memperingatkan warga Amerika agar tidak bepergian ke Afghanistan, Albania, Serbia, Belize, Lithuania, dan empat negara lainnya berdasarkan kekhawatiran terhadap COVID-19.

* Badan AS yang ditugaskan untuk mengawasi kewajiban vaksinasi Covid-19 di sektor bisnis swasta dinilai akan menghadapi tantangan berat dalam menegakkan aturan tersebut.

* Gubernur Florida, AS, Ron DeSantis mengancam untuk mengenakan denda pada pemerintah kota dan daerah yang mewajibkan pegawainya divaksinasi.

Timur Tengah dan Afrika

* Sekitar satu dari 10 anak masih mengalami gejala setelah pulih dari Covid-19, meskipun jumlah itu turun lebih dari setengahnya seiring berjalannya waktu, menurut survei kementerian kesehatan Israel.

* Presiden Kongo Felix Tshisekedi telah menerima dosis pertama vaksin Moderna setelah enam bulan menunggu karena enggan disuntik dengan vaksin AstraZeneca.

Perkembangan Medis

* Keguguran tidak lebih banyak terjadi pada wanita hamil penerima vaksin Covid-19 berbasis mRNA, kata sebuah penelitian.

* Obat antivirus Covid-19 eksperimental, molnupiravir, yang dikembangkan Merck & Co kemungkinan mendapatkan izin penggunaan darurat di AS sebelum akhir tahun.

Dampak Ekonomi

* Pasar saham Asia bervariasi dan dolar AS bertahan stabil pada perdagangan Selasa, ketika investor menunggu data inflasi AS sebagai petunjuk lebih lanjut tentang kapan bank sentral AS akan mengurangi stimulus.

* Pejabat tinggi bank sentral Australia mengatakan lockdown akan menyebabkan kontraksi tajam terhadap ekonomi kuartal ini. Namun dia yakin ekonomi akan pulih dengan cepat setelah pembatasan dilonggarkan dalam beberapa bulan mendatang.

* Ekonomi Jepang yang bergantung pada ekspor akan tumbuh kurang dari setengah laju pada kuartal saat ini akibat wabah virus corona lokal dan dampak pandemi global, menurut jajak pendapat.