Kuliner Favorit Kim Jong Un, Sup Sirip Hiu dan Cuci Mulut Mangga Thailand

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un sudah tak asing di telinga masyarakat dunia. Meskipun sempat beredar kabar bahwa Kim Jong Un jatuh sakit tahun lalu, namun dirinya kini telah pulih kembali dan dapat menjalankan aktivitasnya sebagai Orang Nomor Satu di Korea Utara.

Pemimpin Korea Utara ini merupakan sosok yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri yang membuat orang-orang mudah mengenalinya. Seperti sebagian orang pada umumnya, Kim Jong Un juga memiliki kuliner kesukaannya. Inilah beberapa makanan favorit Kim Jong Un:

1. Sushi

Kenji Fujimoto menjabat sebagai koki pribadi Kim Jong Un selama 13 tahun. Dalam memorinya, Fujimoto ingat bahwa Kim menyukai sushi sejak usia muda.

Dilansir dari Daily Mail, Fujimoto menghidangkan sushi untuk Kim Jong Il setidaknya seminggu sekali Kim Jong Un pun turut memakan sushi tersebut. "Jadi bisa dibilang ia menyukai sushi," lanjut Fujimoto.

2. Mangga Thailand

Kim Jong Un ternyata juga merupakan penggemar mangga asal Negeri Gajah Putih. Berbeda dengan mangga di negara lain, mangga Thailand memiliki rasa yang sedikit unik. Meskipun ukurannya besar, Mangga Thailand memiliki rasa manis, renyah, dan berair.

3. Sup Sirip Hiu

Mantan chef pribadi Kim Jong-un sempat memberitahu makanan favorit Kim Jong Un adalah sup sirip ikan hiu. Ketika mengadakan pesta, sup sirip hiu merupakan jamuan yang selalu ada di atas meja.

Sirip ikan hiu memiliki harga yang sangat tinggi serta menjadi kontroversi dikarenakan ikan hiu telah terancam punah. Tetapi ternyata Kim Jong-un sangat menyukai cita rasa makanan sup sirip hiu ini.

4. Steak asal Kobe

Steak asal Kobe merupakan hidangan mewah. Selain teksturnya yang lembut, daging sapi asal Kobe juga memiliki rasa yang enak. Tak heran makanan ini menjadi salah satu sajian kesukaan Kim Jong-un.

5. Kaviar

Kaviar sangat terkenal sebagai hidangan yang mewah. Kaviar berasal telur ikan dan umumnya diambil dari ikan strugeon yang langka,hal tersebut lah yang menjadikan harga kaviar terbilang paling mahal di dunia. Salah satu executive chef Hanoi's Metropole Hotel memberitahu menu apa saja yang dipesan oleh Kim Jong-un pada tahun 2018.

Melansir dari Rri.co.id, ia ternyata membawa makanan sendiri ke dapur. Bahan makanan yang ia bawa yaitu foie gras, gingseng, kimchi, hingga daging wagyu. Pemimpin Korea Utara ini ternyata sangat suka menyantap kaviar.

6. Keju Emmetal

Keju ini terbilang sangat unik. Pasalnya aroma yang dikeluarkan keju ini mirip dengan buah-buahan, tak heran jika Kim Jong-un begitu menyukai keju Emmental. Pada tahun 2014, ia bahkan dikabarkan sempat dikatakan terobsesi dengan keju yang berasal dari Swiss ini. Pemerintah Korea Utara juga sempat mengirimkan perwakilan ke sejumlah negara untuk melihat langsung pembuatan keju Emmental.

VALMAI ALZENA KARLA

Baca: Jangan Main-main Potong Rambut di Korea Utara, Hanya Boleh 15 Model Rambut