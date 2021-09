Peringati Tragedi 911, Ini Ucapan Duka dari Presiden dan Mantan Presiden Amerika

Presiden AS Joe Biden memberikan sambutan saat ia mengunjungi lokasi terdampak Badai Ida di LaPlace, Louisiana, AS 3 September 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika memperingati 20 tahun tragedi 9/11 pada Sabtu kemarin, 11 September, waktu setempat. Pada momen tersebut, Presiden Amerika Joe Biden dan para mantan Presiden Amerika lainnya bersama-sama memberikan ucapan duka untuk mereka yang meninggal saat 9/11. Berikut ucapan mereka yang dikutip Tempo dari kantor berita Reuters:

1. Presiden Amerika 46 Joe Biden



Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan di Gedung Putih pada perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat "Fourth of July" di Washington, AS, 4 Juli 2021. [REUTERS/Evelyn Hockstein/File Foto]

"Kami (pada peristiwa 9/11) melihat sesuatu yang langka: rasa persatuan nasional yang sejati. Kesatuan dan ketahanan -- kapasitas untuk pulih dan memperbaiki diri dalam menghadapi trauma -- yang dimiliki oleh generasi 9/11 berperan untuk menuntut pertanggungjawaban dari teroris, untuk memperlihatkan pada mereka bahwa siapapun yang menyakiti Amerika akan diburu dan dibalas."

2. Mantan Presiden Amerika 42 Bill Clinton

Mantan calon presiden dari partai Demokrat, Hillary Clinton (kiri) berjalan dengan suaminya yang merupakan mantan Presiden Bill Clinton, tiba untuk menghadiri upacara pelantikan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45 di Washington, DC, AS, 20 Januari 2017. REUTERS



"Amerika tidak akan pernah melupakan mereka yang kehilangan nyawanya, yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain, dan mereka yang hidupnya berubah karena peristiwa 2 dekade lalu. Kita berhutang kepada mereka untuk kembali bersatu dengan semangat persatuan, harapan, dan rasa pedulu satu sama lain."

3. Mantan Presiden Amerika 43 George W Bush

George W. Bush (kiri) berbicara dengan ayahnya George H.W. Bush, saat berada di Beijing, Cina, 8 Agustus 2008. George H.W. Bush juga pernah menjadi Wakil Presiden AS ke-43 mendampingi Presiden Ronald Reagan. REUTERS/Larry Downing/File Photo



"Ancaman ke depannya bisa datang dari dalam negeri ini sendiri. Kita sudah melihat bukti terus berkembangnya ancaman ke Amerika, tidak hanya dari luar negeri tetapi juga dari dalam negeri. Ada irisan antara kelompok ekstrimis di dalam dan luar negeri. Mereka sama-sama berniat jahat dan tugas kita untuk mengkonfrontir mereka."

4. Mantan Presiden Amerika 44 Barack Obama

Mantan Presiden AS Barack Obama berkampanye untuk calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden di Philadelphia, Pennsylvania, AS, Rabu, 21 Oktober 2020. Biden merupakan mantan Wakil Presiden di masa kepresidenan Obama. REUTERS/Kevin Lamarque



"Hari ini kita menghormati kurang lebih 3000 pria, perempuan, anak-anak yang meninggal pada 11 September 2001 serta siapapun yang meninggal melayani negara ini selama 2 dekade terakhir. Kami menegaskan kembali komitmen untuk melindungi dan mempercayai mereka yang ditinggalkan pada peristiswa menyedihkan tersebut."

5. Mantan Presiden Amerika 45 Donald Trump

Presiden AS Donald Trump melambai ketika dia tiba di Bandara Internasional Palm Beach di West Palm Beach, Florida, AS, 20 Januari 2021. [REUTERS / Carlos Barria]



"Selamat kepada Rudy Giuliani, Wali Kota terbaik dalam sejarah kota New York, karena menunjukkan kepemimpinan dan kerja yang baik selama dan setelah serangan 9/11."

