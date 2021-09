FBI Rilis Dokumen Rahasia Dugaan Keterlibatan Arab Saudi dalam Teror 9/11

Seorang perempuan menyalakan lilin untuk menghormati para korban sementara instalasi seni Tribute in Light dan One World Trade Center terlihat di latar belakang pada peringatan 20 tahun serangan 11 September 2001 di New York City, seperti yang terlihat dari Exchange Place, New Jersey, AS, 11 September 2021. [REUTERS/Eduardo Munoz]