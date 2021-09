Dua Kapal Perang Inggris Akan Berpatroli di Indo-Pasifik Selama Lima Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Dua kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris meninggalkan Hampshire pada Selasa untuk memulai misi pelayaran penting ke kawasan Indo-Pasifik ketika Inggris memulai kebijakan keamanan global yang lebih aktif.

Kapal perang Inggris HMS Spey dan HMS Tamar meninggalkan pelabuhan Portsmouth yang akan berlayar dari pantai timur Afrika ke pantai barat Amerika Serikat selama lima tahun ke depan, HampshireLive melaporkan, dikutip 8 September 2021.

Dua kapal perang akan tiba di Pasifik untuk mendukung HMS Queen Elizabeth dan Carrier Strike Group Inggris, yang telah menghabiskan beberapa bulan bekerja bersama sekutu dan mitra Inggris di wilayah tersebut.

"Dua pertiga dari dunia adalah taman bermain kita," kata Letnan Komandan Ben Evans, komandan HMS Spey, kapal patroli lepas pantai seberat 2.000 ton, sepanjang 91 meter yang akan bekerja sama dengan HMS Tamar untuk misi yang diperkirakan tidak akan membuat mereka kembali ke pelabuhan asal Portsmouth hingga tahun 2026.

