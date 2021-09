Selamatkan Osama Bin Laden dari Operasi Anakonda AS, Ini Sosok Amin al-Haq

TEMPO.CO, Jakarta - Munculnya Amin al-Haq di kampungnya di Nangarhar, Afghanistan, setelah Taliban berkuasa, membuat heboh. Pasalnya dokter ini adalah tokoh penting Al Qaeda yang berhasil menyelamatkan Osama bin Laden dari gempuran pasukan AS pada 2002.

Menurut situs berita Amerika FDD's Long War Journal, al-Haq, juga dikenal sebagai Muhammad Amin, terlihat ditemani oleh konvoi besar pasukan Taliban bersenjata lengkap dan disambut oleh kerumunan yang ingin berfoto selfie dengannya, Selasa (31 Agustus 2021).

Seorang dokter medis terlatih, yang digambarkan oleh LA Times sebagai "ahli urologi", al-Haq adalah koordinator keamanan Pengawal Hitam, unit elit yang bertanggung jawab untuk melindungi bin Laden. Dia juga disebut sebagai pengawal bin Laden.

Ia disebut-sebut tokoh di balik lolosnya bin Laden dari Operasi Anakonda

Al-Haq diduga membantu bin Laden melarikan diri dari Operasi Anaconda pimpinan AS pada 2002, dengan memindahkannya dari Tora Bora di Afghanistan timur ke Waziristan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Kompleks gua Tora Bora di daerah pegunungan, adalah tempat para pemimpin senior al Qaeda bersembunyi saat itu. Operasi Analonda, yang berlangsung dari 2-18 Maret 2002, bertujuan untuk menghancurkan atau menangkap pasukan Al Qaeda dan Taliban di pegunungan yang terletak di Lembah Shahi-Kot dan Pegunungan Arma dekat Zurmat Afghanistan.

Peran Al Haq dalam membantu bin Laden melarikan diri dijelaskan dalam memoar mantan presiden Pakistan, Jenderal Pervez Musharraf In the Line of Fire berdasarkan informasi dari Khalid Sheikh Muhammad (KSM), anggota peringkat tertinggi ketiga al Qaeda.

KSM juga menyebut Jalaluddin Haqqani, pendiri kelompok teror Jaringan Haqqani yang meninggal pada 2018, sebagai bagian dari operasi pelarian ini.

Namun, sebuah makalah penelitian tahun 2008 yang diterbitkan dalam jurnal Taylor & Francis mencatat bahwa tidak ada tahanan penting di AS yang dapat menguatkan pernyataan ini.

Al-Haq ikut berperang melawan Soviet selama tahun 1980-an di Afghanistan, menurut laporan 2011 di surat kabar Inggris The Telegraph. Dia juga bagian dari delegasi Afghanistan yang melakukan perjalanan ke Sudan pada tahun 1996 untuk membawa bin Laden ke Afghanistan.

