Kisah 5 Kembar Siam Paling Populer di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Kembar siam adalah dua bayi yang lahir secara fisik terhubung satu sama lain. Bayi kembar siam umum terhubung secara fisik, paling sering di dada, perut, atau panggul. Berikut lima pasang kembar siam yang sudah populer di dunia.

1. Abby dan Brittany Hensel

Abigail Loraine Hensel dan Brittany Lee Hensel adalah kembar siam asal Amerika Serikat yang lahir pada 7 Maret 1990. Mereka disebut kembar siam dicephalus, dengan tubuh tunggal dengan kepala dan leher terpisah, dada yang lebih lebar dari rata-rata, dua lengan, dan dua kaki. Saat lahir, mereka memiliki lengan yang belum sempurna, di antara pangkal leher menempel pada tulang belikat di bagian belakang, yang merupakan bagian gabungan dari lengan kiri Abby dan lengan kanan Brittany.

Kisah Abby dan Brittany sudah diliput media populer, termasuk majalah Life dan The Oprah Winfrey Show, membahas kehidupan sehari-hari dan rencana masa depan di wawancara The Learning Channel pada Desember 2006, dan membintangi serial realitas mereka sendiri, Abby dan Brittany di TLC pada tahun 2012.

2. Chang Bunker dan Eng Bunker

Chang Bunker dan Eng Bunker yang lahir 11 Mei 1811 dan wafat 17 Januari 1874 merupakan saudara kembar siam pencetus nama "Kembar siam". Hal ini karena keduanya lahir di Siam (sekarang Thailand), di provinsi Samutsongkram. Ayah mereka etnis Tionghoa (Ti-eye) dan ibu campuran Tionghoa dan Campa (Nok).

Sebutan kembar siam populer sebab pada 1829, saudara kembar ini ditemukan di Siam oleh pedagang asal Inggris, Robert Hunter yang kemudian memamerkan Chang dan Eng keliling dunia. Setelah kontrak keduanya habis, Chang dan Eng keliling dunia sendiri dan tetap efektif membuat mereka terkenal. Pada 1839, ketika mengunjungi Wilkesboro, North Carolina dengan P.T. Barnum, mereka tertarik untuk tinggal di sana dan menjadi warganegara Amerika Serikat.

3. Daisy dan Violet Hilton

Daisy dan Violet Hilton merupakan wanita kembar siam kelahiran 5 Februari 1908 dan wafat pada 4 Januari 1969. Keduanya merupakan seorang entertainer asal Inggris, yang sejak kecil sudah dipentaskan di Eropa. Pada 1920 dan 1930-an, Daisy dan Violet dibawa ke Amerika Serikat, dan dikenal untuk penampilan film mereka dalam Freaks dan Chained for Life.

4. Lori dan George Schappell

Lori dan George Schappell merupakan kembar siam kelahiran 18 September 1961 yang awalnya memiliki nama Lori dan Dori Schappell. Namun pada 2007, Dori merasa dirinya adalah laki-laki, meski terlahir sebagai perempuan, ia pun mengganti nama menjadi George.

George merupakan penyanyi Country Reba, ia tampil telah secara luas di Amerika Serikat, dan mengunjungi Jerman dan Jepang pada tahun 1997. Selain itu, George turut memenangkan LA Music Award untuk Best New Country Artist, dan menyanyikan "Fear of Being Alone" di atas kredit Stuck on You, sebuah film komedi tentang sepasang kembar siam fiktif.

5. Donnie dan Ronnie Galyon

Ronnie dan Donnie Galyon lahir 28 Oktober 1951 dan wafat 4 Juli 2020. Kembar siam ini merupakan pasangan kembar siam tertua menurut Guinness World Records 2009. Dan pada 29 Oktober 2014, Ronnie dan Donnie meraih rekor dunia untuk kembar siam yang paling lama hidup dalam sejarah, setelah melampaui pemegang rekor sebelumnya Giacomo dan Giovanni Battista Tocci.

DELFI ANA HARAHAP

