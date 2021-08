Pistol Revolver Colt yang Membunuh Billy The Kid Laku Rp86 Miliar

Catherine Williamson, Direktur memorabilia di rumah lelang Bonhams, memegang revolver Colt Single Action Army yang digunakan untuk membunuh Billy the Kid di Los Angeles, California, 5 Agustus 2021. Revolver single action Colt Sheriff Pat Garrett diperkirakan akan terjual antara 2 juta sampai 3 juta dollar AS atau Rp29 miliar hingga Rp43 miliar dalam lelang. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Pistol revolver yang membunuh penjahat American Wild West, Billy the Kid, terjual lebih dari US$6 juta (sekitar Rp86,3 miliar) pada lelang hari Jumat di Los Angeles, lebih dari dua kali lipat perkiraan pra-penjualan.

Balai lelang Bonhams mengatakan, pistol revolver Colt single-action yang digunakan Sheriff Pat Garrett untuk melumpuhkan Billy the Kid pada 1881, dibeli melalui telepon oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya, menurut Reuters, 28 Agustus 2021.

Bonhams, yang menggambarkan senjata itu sebagai "harta paling ikonik dalam sejarah Barat awal," mengatakan harga US$6,03 juta itu merupakan rekor dunia untuk senjata api apa pun. Sebelumnya, pistol itu diperkirakan laku US$ 2 juta hingga US$ 3 juta (Rp28 hingga 43 miliar).

Pistol itu berasal dari koleksi pasangan suami istri asal Texas Jim dan Theresa Earle, yang mengumpulkan senjata api Barat dan artefak lainnya selama sekitar 50 tahun. Jim Earle meninggal pada tahun 2019.

ADVERTISEMENT

Foto yang dipercaya Billy the Kid (kedua dari kiri) dan Pat Garrett (kanan). AP

Billy the Kid adalah buronan di Arizona dan New Mexico, yang membunuh delapan orang. Setelah pengejaran selama berbulan-bulan, Garrett melacaknya ke sebuah peternakan di Fort Sumner, New Mexico, dan menembak dan membunuhnya pada 14 Juli 1881. Billy the Kid berusia 21 tahun saat tewas.

Kisah penjahat abad ke-19 telah dicatat dalam budaya pop selama hampir 100 tahun, termasuk dalam film seperti "Pat Garrett and Billy the Kid" dan "Young Guns."

Baca juga: Ini Foto Billy The Kid Bersama Pembunuhnya di Amerika Serikat?

REUTERS