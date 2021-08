Ledakan Bom di Bandara Kabul, RI Mengecam Keras Serangan Teroris

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan mengecam keras terhadap serangan teroris di dekat Bandara Kabul, Afghanistan yang melukai banyak orang dan menewaskan puluhan korban jiwa.

Pernyataan itu diunggah melalui akun twitter resmi Kementerian @Kemlu_RI pada Kamis malam, 26 Agustus 2021. "Indonesia strongly condemns the terrorist attacks near Kabul Airport (26/8) which killed dozens and injured many."

Dua ledakan bom terjadi di sekitar Bandara Hamid Karzai pada Kamis sore, 26 Agustus 2021. Serangan bom bunuh diri itu tak hanya melukai dan membunuh puluhan warga sipil, 13 orang tentara AS juga ikut menjadi korban tewas.

Kelompok teroris ISIS mengaku bertanggung jawab terhadap serangan bom di Bandara Hamid Karzai di Kabul yang terjadi Kamis malam, 26 Agustus 2021. Pernyataan itu dikutip Al Jazeera dari media propaganda ISIS, Amaq.

Sehari sebelum serangan bom bunuh diri terjadi di Bandara Kabul, Amerika Serikat, Inggris dan Australia sudah memperingatkan adanya ancaman dari kelompok teroris ISIS-K atau ISIS Khorasan. Ketiga negara itu meminta warganya untuk menjauhi Bandara Kabul.

"Segera menjauh ke tempat yang aman. Ada ancaman serangan teroris," ujar Kementerian Luar Negeri Inggris dalam peringatannya, Rabu, 25 Agustus 2021.

David Desroches, profesor di Universitas Pertahanan Nasional Qatar, menggambarkan serangan di bandara Kabul, Afghanistan adalah tindakan yang sangat tidak bermoral dan membunuh. "Tingkat kekejamannya hampir sulit dipahami," kata Desroches kepada Al Jazeera.

