Kematian Akibat Covid-19 di New York Lebih Banyak dari Laporan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur New York Kathy Hochul mengungkap ada lebih dari 12 ribu orang meninggal karena Covid-19 di wilayah yang dipimpinnya. Jumlah itu lebih besar dari angka yang dilaporkan oleh pemerintahan New York sebelumnya.

Hochul yang baru dua hari memimpin New York, berjanji akan melakukan lebih besar transparansi. Total di New York ada 55.400 kematian akibat Covid-19 berdasarkan data dari Centres for Disease Control and Prevention.

Sebelumnya mantan Gubernur New York Andrew Cuomo pada hari terakhir dia menjabat, melaporkan ada 43.400 kematian akibat Covid-19 di New York. Cuomo sudah mengundurkan diri dari jabatannya di tengah skandal pelecehan seksual yang diduga dilakukannya.

“Kami menggunakan angka yang diberikan Centres for Disease Control and Prevention, yang lebih konsisten dan tidak ada peluang bagi kami untuk menutup-nutupi angka tersebut,” kata Hochul, Rabu, 25 Agustus 2021.

Hochul menjelaskan revisi angka kematian akibat Covid-19 di New York, juga dilakukan berdasarkan pengecekan akta kematian yang diserahkan oleh Centres for Disease Control and Prevention. Dalam akta kematian itu dijelaskan apakah warga New York tersebut meninggal dalam kondisi akibat Covid-19 atau masih belum diketahui hasil tes Covid-19-nya.

New York masuk dalam daftar kematian akibat Covid-19 tertinggi ketiga di Amerika Serikat, setelah California dan Texas. Sedangkan perhitungan Reuters mengungkap kematian per-kapita di New York di urutan kedua setelah New Jersey.

