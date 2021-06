Kardinal Kanada Bela Paus Fransiskus Soal 215 Jenazah di Sekolah Katolik

TEMPO.CO, Jakarta - Kardinal Kanada, Michael Czerny, membela Paus Fransiskus soal minimnya permintaan maaf darinya terkait penemuan 215 jenazah pribumi di sekolah Katolik. Ia berkata, warga Kanada perlu memberikan kesempatan kedua pada Paus Fransiskus kerena ia benar-benar terkejut dan sedih soal temuan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, warga dan Pemerintah Kanada mengkritik Paus Fransiskus karena tidak meminta maaf secara jelas soal penemuan ratusan jenazah di Sekolah Katolik Kamloops Indian, British Columbia, Mei lalu. Menurut mereka, apa yang warga pribumi butuhkan bukan rasa sedih ataupun ajakan rekonsiliasi dari Paus Fransiskus, tetapi permintaan maaf.

"Saya berharap warga Kanada bisa memberi Paus Fransiskus kesempatan kedua karena sebenarnya apa yang ia sampaikan benar-benar tulus," ujar Czerny, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 8 Juni 2021.

Czerny melanjutkan, dirinya bisa paham kenapa warga Kanada marah atas pernyataan Paus Fransiskus. Ia berkata, ucapan Paus tidak sesuai ekspektasi atau harapan warga Kanada. Namun, kata ia, rasa penyesalan juga ada di dalam ucapan Paus Fransiskus jika diperhatikan baik-baik.

A look inside Canada's residential school system after the remains of 215 children, some as young as three years old, were found at a former school. More photos: https://t.co/c76JShhFc6 Shingwauk Residential Schools Centre pic.twitter.com/MknE0ISL2k