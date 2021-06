Siswa SMA Tidak Dikasih Ijazah karena Pakai Bendera Meksiko Saat Wisuda

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang siswa SMA North Carolina tidak diberikan ijazah karena mengenakan bendera Meksiko di atas jubah toganya saat upacara wisuda.

Ever Lopez mengenakan bendera Meksiko di atas jubah toga birunya di upacara kelulusan SMA Asheboro Kamis malam.

Rekaman video yang disiarkan langsung dari upacara menunjukkan kepala sekolah memintanya untuk melepas bendera. Setelah kepala sekolah tidak berhasil membujuknya melepas bendera, ia menyerahkan map ijazahnya, yang juga diterima oleh siswa lain. Tapi setelah berjalan melintasi panggung, dia tidak diberi ijazah asli.

"Ketika saya sampai di sana saya berjalan untuk berjabat tangan dan saya tidak memikirkan apa-apa dan saya mendengar dia berkata, 'Kamu tidak bisa memakai itu.' Dan saya kaget dan bingung. Saya seperti, 'Apa?' Dia seperti, 'Bendera. Kamu tidak bisa memakainya'," cerita Lopez kepada ABC News, dikutip 6 Juni 2021.

Sontak penahanan ijazah itu memicu kemarahan di luar sivitas sekolah pada Jumat.

My Twitter people make this go viral. Principle “Mrs. Penny Crooks” denied my cousin his diploma for causing a “disturbance” to the graduation ceremony. pic.twitter.com/7HfKzNGdJ3