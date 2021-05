Otoritas Thailand Selamatkan Ratusan Kera dari Penyelundupan

Salah satu monyet liar yang berhasil diselamatkan dari truk dalam upaya penyelundupan mendapatkan perawatan di rumah sakit lapangan hewan di Nakhon Nayok, Thailand 28 Mei 2021. Petugas Thailand berhasil menyelamatkan lebih dari 100 kera ekor panjang yang diselundupkan secara ilegal. Thai Department of Natural Parks, Wildlife and Plant Conservation (PR DNP)/Handout via REUTERS