Penyerang Imam Masjidil Haram Mengaku Sebagai Imam Mahdi

TEMPO.CO, - Kepolisian Arab Saudi telah mengidentifikasi pria yang mencoba menyerang seorang imam Masjidil Haram saat sedang memberikan khotbah salat Jumat. Pelaku menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi.

"Polisi yang menyelidiki insiden tersebut kemudian mengungkapkan bahwa penyerang mengaku sebagai 'Mahdi yang menunggu (Mesias)'," tulis laporan Arab News, Ahad, 23 Mei 2021.

#WATCH: A man is arrested after charging and trying to access pulpit from which the imam was delivering Friday sermon at #Makkah’s Grand Mosque #SaudiArabia https://t.co/Y2mCZjHZQb pic.twitter.com/NecYilXvzz