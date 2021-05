Diduga Dukung Palestina, Jurnalis Yahudi Ini Dipecat dari AP

TEMPO.CO, - Seorang jurnalis Amerika Serikat, Emily Wilder, dipecat oleh kantor berita The Associated Press karena diduga mendukung Palestina. Wilder belakangan ini menjadi sasaran kelompok sayap kanan karena aktivitasnya yang pro-Palestina di Universitas Stanford.

Wilder mengecam pemecatannya itu. "Saya adalah salah satu korban dari penegakan aturan yang asimetris seputar objektivitas dan media sosial yang telah menyensor begitu banyak jurnalis - terutama jurnalis Palestina dan jurnalis kulit berwarna lainnya - sebelum saya,” katanya dikutip dari Aljazeera, Ahad, 23 Mei 2021.

Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di Twitter, Wilder mengatakan manajernya di AP bilang kepadanya bahwa dia telah melanggar kebijakan kantor soal media sosial namun tidak menunjukkan unggahan atau postingan mana yang dinilai salah.

