Kebakaran di Den Haag Hanguskan Blok Apartemen dan Masjid

TEMPO.CO, Jakarta - Kebakaran di Den Haag, Belanda, menghanguskan blok apartemen dan masjid pada Kamis dini hari, mengakibatkan puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal.

Televisi lokal Omroep West melaporkan 40 keluarga kehilangan tempat tinggal akibat insiden ini, menurut pemadan kebakaran, dikutip dari Dutchnews, 20 Mei 2021.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 pagi di salah satu apartemen di distrik Schilderswijk kota. Api menyebar dengan cepat ke apartemen lain, dan kemudian mencapai masjid yang merupakan bagian dari kompleks.

Sejauh ini tidak ada yang diperkirakan terluka dalam kobaran api, yang pada pukul 1 siang masih belum terkendali sepenuhnya.

"Ini rumah saya," kata seorang pria. "Saya memanggil semua tetangga saya untuk pergi keluar, termasuk seorang perempuan hamil. Untung tidak ada yang meninggal. Itu adalah hal yang paling penting. Harta tidak penting, selama orang bertahan hidup."

Seorang pekerja masjid mengatakan kepada stasiun televisi NOS bangunan masjid rusak parah dan seribu Al Quran terbakar. "Ini benar-benar kerugian yang besar," katanya.

Puluhan rumah dievakuasi dan beberapa rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah, NL Times melaporkan.

"Sangat intens. Ini tidak normal. Saya tidak tahu harus berkata apa," kata seorang penduduk Omroep West. "Orang Bulgaria, di antara korban lain, tinggal di sana. Mereka harus meninggalkan rumah mereka. Mereka menyimpan uang mereka di rumah, jadi sekarang mereka kehilangan segalanya. Saya pikir ini sangat menyedihkan, itu membuat saya menangis."

Brand in een woning en meerdere balkons aan de #Wouwermanstraat in #DenHaag. De brandweer heeft opgeschaald naar ‘zeer grote brand’ en is druk aan het blussen. Zover bekend geen gewonden. pic.twitter.com/7CoFTvUARX