Ini Isi Pernyataan Bersama Indonesia, Malaysia dan Brunei soal Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Minggu, 16 Mei 2021 mengungkap ketegangan antara Israel dan Palestina telah menjadi kekhawatiran banyak negara di dunia. Hal itu terungkap lewat pembicaraan yang dilakukan Menlu Retno dengan beberapa menteri luar negeri, diantaranya Menlu Mesir, Yordania, Turki, Arab Saudi, India, Norwegia dan Vietnam.

Menurut Retno, saat ini penting untuk menggunakan pengaruh masing-masing negara agar kekerasan bisa dihentikan, upaya de-eskalasi dilakukan dan gencatan senjata segera dilakukan.

This afternoon, together with the Prime Minister of Malaysia and Sultan of Brunei Darussalam, we released a Joint Statement on the Escalation of Violence by Israelis in the Occupied Palestinian Territory (16/05). pic.twitter.com/RmE00bVDv8