5 Selebriti dan Tokoh Mengkritik Serangan Israel ke Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Ketegangan yang terjadi antara Palestina dan Israel dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan kekhawatiran dunia internasional dan waswas terhadap potensi perang habis-habisan. Ketegangan antara Israel dan Palestina telah memakan korban jiwa ratusan orang.

Pada pekan ini, Israel melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza sehingga membuat wilayah itu terkepung roket, termasuk dari Kelompok Hamas. Ketegangan ini salah satu yang terbesar sejak perang Israel di Gaza pada 2014 selama tujuh pekan lamanya.

Kondisi ini pun menarik sejumlah selebritas papan atas untuk bersuara, diantaranya model Bella dan Gigi Hadid, penyanyi Rihanna, peraih Nobel bidang perdamaian asal Pakistan Malala Yousafzai serta aktris asal Israel Gal Gadot.

Komentar mereka mengundang reaksi berbeda di jagad maya. Banyak yang mengkritisi Gadot sedang mendorong Israel pada propaganda dan ada pula yang mengecam Rihanna karena dinilai bersikap netral.

Berikut lima unggahan selebriti dan tokoh terkenal terkait ketegangan antara Israel dan Palestina.

1.Gal Gadot, aktris asal Israel

2. Susan Abigail Sarandon, aktris dari Amerika Serikat

3. Zayn Malik, penyanyi keturunan Pakistan, namun berkewarga-negaraan Inggris

4. Malala Yousafzai, peraih Nobel bidang perdamaian.

A Palestinian child should be sitting in a classroom, not in rubble.

World leaders must act immediately to protect the human rights of Palestinians. pic.twitter.com/6BLQq58D4H