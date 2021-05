Mengingat Lagi Rencana Indonesia Beri Bantuan Rp 32,1 Miliar untuk Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengecam serangan dan upaya penggusuran yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menindak Israel atas perbuatannya itu.

Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang sangat dekat. Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia adalah mendorong kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Indonesia juga kerap mengirim bantuan kemanusiaan untuk Palestina baik dilakukan oleh warganya maupun melalui pemerintah. Terbaru pemerintah Indonesia mengatakan akan memberikan bantuan sebesar US$ 2,3 juta atau Rp 32,1 miliar kepada Palestina.

Hal itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sampaikan saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki di Amman, Yordania pada 10 Februari.

Retno menjelaskan bantuan ini sebagai salah satu bentuk dukungan Indonesia atas Palestina. "Indonesia berkomitmen untuk memberikan US$ 2,3 juta untuk Palestina melalui berbagai mekanisme secara bilateral maupun melalui UNWRA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) dan The International Committee of the Red Cross (ICRC)," katanya dalam konferensi pers di Yordania, Rabu, 10 Februari 2021.

Retno berharap dana bantuan ini bisa dipakai untuk penanggulangan Covid-19 di Palestina dan bisa dicairkan di semester pertama tahun ini.

Dalam pertemuan itu, Retno menuturkan kembali bahwa sikap Indonesia tetap teguh mendukung kemerdekaan Palestina. "Posisi ini juga disebutkan Presiden Widodo dalam percakapan teleponnya dengan Presiden Abbas pada Desember 2020," tuturnya.

Menurut Retno, semua pihak harus bekerja lebih keras untuk membuat 2021, tahun yang baik bagi perdamaian antara Palestina dan Israel.