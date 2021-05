Palestina - Israel Dihajar Ratusan Serangan Udara, 40 Warga Tewas

TEMPO.CO, Jakarta - Konflik antara Palestina dan Israel kian tak terkendali. Kedua negara saling meluncurkan serangan udara hingga menewaskan warga sipil mereka sendiri. Sebanyak 40 warga sipil meninggal dalam pertempuran keduanya, terdiri atas 35 warga Palestina dan 5 warga Israel.

Korban-korban tersebut bukan orang dewasa saja. Beberapa di antaranya adalah anak-anak dan ibu mengandung. Data terbaru, sepuluh anak-anak meninggal dalam aksi saling serang Palestina dan Israel tersebut.

Adapun serangan dilancarkan sejak hari Selasa kemarin hingga Rabu pagi ini. Serangan pertama dilakukan oleh milisi Palestina dan Hamas yang membombardir Tel Aviv dan Beersheba dengan roket. Setelah Hamas selesai menyerang, Israel meluncurkan serangan udara ke Gaza dengan target utama basis operasi Hamas dan kediaman para pemimpinnya.

"Jet tempur kami telah berhasil menghentikan figur intelijen Hamas, Hassan Kaogi dan Wail Issa. Hassan Kaogi adalah Kepala Departemen Keamanan Intelijen Militer Hamas. Sementara itu, Wail Issa adalah Kepala Departemen Intelijen dan Spionase," ujar Angkatan Bersenjata Israel dalam keterangan persnya, Rabu, 12 Mei 2021.

Our fighter jets, with the ISA, neutralized key figures of Hamas' intelligence: Hassan Kaogi, head of the Hamas military intelligence security department & his deputy Wail Issa, head of the military intelligence counterespionage department.

Looks like our intel was better.