Pohon di Kompleks Masjid Al Aqsa Terbakar

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah pohon terbakar di luar Masjid Al Aqsa Yerusalem pada Senin ketika warga Palestina kembali bentrok dengan polisi Israel dan ekstremis Yahudi pada Hari Yerusalem.

Api berkobar cukup lama, tetapi tidak ada kerusakan yang terjadi pada masjid, Reuters melaporkan, 11 Mei 2021.

Ketegangan meningkat di Yerusalem dan saksi memberikan laporan yang bertentangan tentang apakah api itu disebabkan oleh orang-orang Palestina yang telah melemparkan polisi kembang api atau oleh granat kejut polisi.

Polisi Israel mengatakan dalam api itu disebabkan oleh kembang api. Seorang juru bicara tidak mengatakan apakah petugas telah melemparkan granat kejut pada saat itu.

Pohon itu sekitar 10 meter dari masjid, situs tersuci ketiga umat Islam.

A fire broke out at a tree inside Al Aqsa Mosque Yard reportedly due to firecrackers. pic.twitter.com/qZKmHyPlka