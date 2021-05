Imran Khan Kutuk Serangan Israel Terhadap Palestina di Masjid Al Aqsa

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengecam penyerangan Israel dan serangan terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa.

"Mengutuk keras serangan Pasukan Israel terutama selama Ramadan terhadap orang-orang Palestina di Qibla-e-Awaal, Masjid Al-Aqsa, melanggar semua norma kemanusiaan & hukum internasional," tulis Imran Khan di Twitter, dikutip dari Al Jazeera, 10 Mei 2021.

"Kami menegaskan kembali dukungan untuk orang Palestina," katanya, yang meminta masyarakat internasional segera mengambil tindakan untuk melindungi Palestina & hak-hak mereka.

Strongly condemn Israeli Forces' attack esp during Ramazan on Palestinians in Qibla-e-Awaal, Al-Aqsa Mosque, violating all norms of humanity & int law. We reiterate support for Palestinian ppl. Int community must take immed action to protect Palestinians & their legitimate rights