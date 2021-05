Tokoh Demokrat AS Kutuk Pengusiran Warga Palestina di Sheikh Jarrah oleh Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah politisi senior Demokrat Amerika Serikat mengutuk Israel atas pengusiran warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

Nama-nama Demokrat ternama seperti Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, dan Chris Murphy, meminta pemerintahan Joe Biden menekan pemerintahan Israel.

"Amerika Serikat harus bersuara keras menentang kekerasan oleh ekstremis Israel yang bersekutu dengan pemerintah di Yerusalem Timur dan Tepi Barat, dan menjelaskan bahwa penggusuran keluarga Palestina tidak boleh dilanjutkan," kicau Twitter Sanders pada hari Sabtu, dilaporkan The New Arab, 10 Mei 2021.

"Pengusiran paksa warga lama Palestina di Sheikh Jarrah menjijikkan dan tidak bisa diterima," cuit Warren, "pemerintah harus menjelaskan kepada pemerintah Israel bahwa penggusuran ini ilegal dan harus segera dihentikan."

