Vaksin Virus Corona Sputnik V Sekarang Cukup Satu Kali Suntik

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan Rusia mengesahkan penggunaan satu kali suntik untuk vaksin virus corona Sputnik V. Satu kali dosis suntikan, bahkan dinilai lebih efektif ketimbang dua dosis seperti yang saat ini dilakukan.

Tim pengembang vaksin Sputnik V dalam pernyataan menyebutkan Sputnik Light adalah komponen utama yang digunakan dalam vaksin virus corona Sputnik V. Akan tetapi, satu dosis suntikan telah memperlihatkan tingkat efisiensi sampai 79,4 persen atau lebih tinggi ketimbang dua dosis suntikan.

One shot Sputnik Light vaccine is registered in Russia!

Russia's always been one of the world’s leaders in vaccine research & development. Watch this video featuring the milestones of the 250-year history of Russian epidemiology that led to creation of Sputnik V & Sputnik Light pic.twitter.com/dDX9BEBDJH