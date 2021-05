Migran di Perbatasan Amerika Serikat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari seribu migran, yang sedang menunggu izin untuk bisa masuk Amerika Serikat pada Kamis, 6 Mei 2021, mendapatkan suntik vaksin virus corona. Imunisasi Covid-19 itu, didonasikan oleh sebuah perusahaan swasta di Amerika Serikat.

Sekitar 1.200 migran di wilayah perbatasan Tijuana, yang umumnya berasal dari wilayah Amerika tengah, menerima suntik vaksin virus corona Pfizer – BioNTech. Gustavo Banda, direktur tempat penampungan Jesus, menolak membocorkan nama pendonor.

“Ini adalah sebuah hal yang positif. Ini merupakan hal baik yang dilakukan. Sungguh penting memberikan imunisasi vaksin virus corona kepada para migran karena mereka tinggal cukup lama di tempat-tempat penampungan, bisa berbulan-bulan bahkan setahun,” kata Banda.

Petugas membawa pasien virus Corona di Andover, New Jersey, AS, 16 April 2020. Jumlah kasus virus Corona di Amerika Serikat sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia, per 17 April 2020 pagi menembus 671.331 kasus. REUTERS/Stefan Jeremiah

Akan tetapi, wawancara Reuters dengan beberapa migran di tempat-tempat penampungan, belum menemukan migran yang sudah mendapat suntik vaksin virus corona. Pemerintahan Presiden Joe Biden sedang bergelut dengan krisis kemanusiaan karena banyak orang ingin mengadu nasib ke Negeri Abang Sam tersebut.

Otoritas di Meksiko, Amerika Serikat dan Amerika tengah telah memperketat wilayah perbatasan dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah Meksiko mengatakan kemungkinan akan meminta Amerika Serikat untuk membantu negara itu mengimunisasi orang-orang yang ada ditempat-tempat penampungan di area perbatasan.

Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador dan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris diperkirakan pada Jumat, 7 Mei 2021, akan melakukan pembicaraan untuk membahas bagaimana cara menangani imigran yang tidak berdokumen.

Sumber: Reuters