Viral Video Pemukim Israel Mau Curi Rumah Warga Palestina di Sheikh Jarrah

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pemukim Israel terekam kamera saat mau mengambil alih rumah warga Palestina di distrik Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, Palestina.

"Jika saya tidak mencuri rumah Anda, orang lain akan mencurinya," kata seorang pemukim Israel kepada Mona al-Kurd, seorang perempuan muda Palestina yang menuduhnya mencuri rumahnya di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang dijajah Israel.

Dialog, yang direkam oleh aktivis Palestina Tamer Maqalda pada Sabtu, menunjukkan al-Kurd yang berusia 22 tahun menghadapi pemukim di taman rumah keluarganya, dikutip dari Al Jazeera, 5 Mei 2021.

Dalam video tersebut, al-Kurd terdengar mengatakan kepada pemukim dalam bahasa Inggris, "Jacob, kamu tahu bahwa ini bukan rumahmu."

"Ya, tetapi jika aku pergi, kamu tidak kembali, jadi apa masalahnya? Kenapa kau berteriak padaku?" kata pemukim Israel itu menjawab dengan aksen Amerika Serikat yang kental.

Tanggapan tersebut memprovokasi al-Kurd, yang mengatakan kepadanya, "Kamu mencuri rumahku!"

"Jika aku tidak mencurinya, orang lain akan mencurinya," jawab Jacob, "jadi kenapa kamu berteriak padaku?"

"Tidak ada yang boleh mencuri rumah saya!" teriak al-Kurd.

This doesn't describe the Israeli occupier's logic only; it also describes the rudeness of those who support the Israeli colonial policies of expropriating the Palestinian occupied lands. pic.twitter.com/OSB0QejwCT