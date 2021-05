Paus Fransiskus Minta Anggaran Persenjataan Dialihkan untuk Penanganan Pandemi

Paus Fransiskus menyampaikan berkat Urbi et Orbi, setelah merayakan Misa Paskah di Basilika Santo Petrus di Vatikan 4 April 2021. Filippo Monteforte/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, - Paus Fransiskus berdoa kepada tuhan agar segera mengakhiri wabah penyakit Covid-19. Ia juga meminta seluruh negara mengalihkan anggaran pengadaan senjata untuk penanganan dan pencegahan pandemi di masa depan.

Hal ini Paus Fransiskus sampaikan saat ia memimpin pembacaan rosario di Basilika Santo Petrus pada hari pertama Mei, bulan yang secara tradisional dipersembahkan oleh umat Katolik Roma untuk doa harian bagi Bunda Maria.

Dia meminta Bunda Maria untuk menyentuh hati nurani para pemimpin dunia. "Sehingga sejumlah besar uang yang dihabiskan untuk menambah dan menyempurnakan persenjataan ditakdirkan untuk mempromosikan studi yang memadai untuk mencegah bencana serupa di masa depan," katanya dikutip dari Reuters, Ahad, 2 Mei 2021.

Setiap hari sepanjang Mei, umat Katolik Roma diminta untuk mendoakan orang yang terkena pandemi, petugas kesehatan, orang miskin, tunawisma, dan mereka yang sedang kesulitan ekonomi.

Paus berdoa agar cobaan yang sulit ini berakhir dan cakrawala harapan dan perdamaian kembali.

Umat Katolik di 30 kuil di seluruh dunia yang didedikasikan untuk Bunda Maria, seperti Our Lady of Guadalupe di Mexico City dan Our Lady of Fatima di Portugal, akan bergiliran memimpin doa setiap hari selama sebulan.

Doa rosario, yang akan disiarkan di televisi dan disiarkan di internet setiap hari pada pukul 6 sore waktu Roma dan akan ditutup oleh Paus Fransiskus pada akhir bulan di sebuah kebaktian di taman Vatikan.

Pada kebaktian hari Sabtu, Paus Fransiskus memberkati 30 set manik-manik rosario yang akan dikirim ke 30 kuil yang ambil bagian.

Sumber: REUTERS