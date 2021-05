Pasangan di India Menikah Pakai APD Setelah Mempelai Pria Positif Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Tsunami Covid-19 yang melanda India tidak mengurungkan niat pasangan kekasih untuk menikah meski mempelai pria positif Covid-19, bahkan jika harus memakai alat pelindung diri (APD) sekalipun.

Dengan aturan jam malam baru dan pembatasan di tengah gelombang kedua Covid-19, banyak yang terpaksa menunda atau membatalkan rencana pernikahan mereka.

Meski dinyatakan positif, seorang pria di Madhya Pradesh tetap melanjutkan upacara pernikahannya dengan perlengkapan alat pelindung diri.

Dilansir dari Indian Express, 30 April 2021, video upacara pernikahan mereka viral dan menarik perhatian warganet di media sosial.

#WATCH | Madhya Pradesh: A couple in Ratlam tied the knot wearing PPE kits as the groom is #COVID19 positive, yesterday. pic.twitter.com/mXlUK2baUh