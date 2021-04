Mantan Tentara Australia Sendirian Peringati Anzac Day

TEMPO.CO, Jakarta - Michael Darby, mantan tentara Australia, terekam sedang melakukan aksi jalan sendirian di sebuah jalanan Kota Perth. Aksi yang dilakukan Darby itu untuk memperingati Anzac Day.

Awalnya Australia hendak melakukan perayaan Anzac Day, namun gara-gara pandemic Covid-19 maka acara itu pun dibatalkan. Darby telah menjadi satu-satunya orang yang ngotot tetap melaksanakan perayaan itu.

Dengan bantuan alat bantu jalan, Darby berjalan pelan menuju sebuah monumen di Ibu Kota Perth pada Minggu, 25 April 2021. Di bagian dada dan punggungnya, disematkan tulisan berbunyi ‘hormati yang jatuh’. Dia juga memakai beberapa simbol militer.

One veteran breaks all of Perth’s lockdown rules and walks the ANZAC march with a sign saying “Honour the fallen”.

Anzac Day adalah peringatan hari nasional untuk mengenang anggota militer Australia dan Selandia Baru yang gugur dalam sejumlah peperangan. Otoritas Perth telah membatalkan acara untuk memperingati peringatan ini setelah memberlakukan lockdown selama tiga hari terhitung mulai Jumat kemarin, 23 April 2021.

Aksi Darby ini disoroti media media lokal, yang kemudian memberi judul ‘lone hero’. Gambar Darby sedang berjalan kaki sendirian, dimuat dengan keterangan foto berbunyi ‘kompleksitas perasaan terhadap lockdown’.

Is the West’s unknown “soldier” in fact anti Covid restrictions protestor and One Nation staffer Michael Darby? If so, he’s posted that he’s not a Veteran. pic.twitter.com/Mr6vzeBLaH