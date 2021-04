Bentuk Solidaritas, Burj Khalifa Menyala Dengan Warna Bendera India

TEMPO.CO, - Bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa, menyala dengan warna bendera India pada Ahad malam kemarin sebagai tanda solidaritas Uni Emirat Arab terhadap negara yang didera gelombang kedua Covid-19 itu.

“Mengirimkan harapan, doa, dan dukungan kepada India dan semua orangnya selama masa yang menantang ini,” cuit akun Twitter resmi Burj Khalifa dikutip dari Arab News, Senin, 26 April 2021.

Tanda pagar #StayStrongIndia melengkapi cuitan tersebut.

Sending hope, prayers, and support to India and all its people during this challenging time. #BurjKhalifa #StayStrongIndia pic.twitter.com/y7M0Ei5QP5