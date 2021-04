Anak-anak di Amerika Boleh Kemping Asal Social Distancing 1 Meter

Warga berjemur di Central Park di tengah wabah virus Corona di New York, AS, 6 April 2020. Gubernur New York Andrew Cuomo sempat memutuskan memberlakukan lockdown pada 22 Maret, namun Presiden AS Donald Trump akhirnya membatalkan kebijakan lockdown itu pada 28 Maret 2020. REUTERS/Eduardo Munoz