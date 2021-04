Min Aung Hlaing Ikut KTT ASEAN, Demonstran Myanmar Kembali Berunjuk Rasa

TEMPO.CO, Jakarta - Demonstran Myanmar kembali turun ke jalan ketika pemimpin junta militer Jenderal Min Aung Hlaing ke Jakarta untuk menghadiri KTT ASEAN pada Sabtu.

Pengunjuk rasa antikudeta turun ke jalan pusat kota Yangon pada Jumat. Protes ini dipimpin aktivis dari serikat mahasiswa All Burma Federation of Student Unions (ABFSU) dan gerakan pemuda di Yangon, outlet media Myanmar Now melaporkan, 23 April 2021.

Mereka berbaris di jalan Anawrahta sambil meneriakan slogan yang menentang keditaktoran militer Myanmar, tanpa ada perlawanan dari polisi atau tentara.

"Apa yang kita inginkan? Demokrasi!" mereka berteriak.

Pawai hari Jumat ditujukan untuk menghidupkan kembali protes jalanan, kata seorang penyelenggara.

"Kami berbaris di jantung kota sehingga protes di daerah perkotaan mendapatkan kembali momentumnya,” kata penyelenggara, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada Myanmar Now.

Twitter Gerakan Pembangkangan Sipil mengatakan demonstran Myanmar melakukan tradisi pecah kendi pada Sabtu ketika Min Aung Hlaing berangkat ke Jakarta.

"Secara tradisional, memecahkan kendi dilakukan untuk jika ada orang meninggal dan ketika membawa jenazah dari rumah ke makam. Ini berarti jasad dan rumah telah berpisah. Jangan kembali MLA. Selamat Tinggal," tulis Twitter Civil Disobedience Movement (CDM), merujuk pada Min Aung Hlaing.

Pot-breaking campaign today at the time Min Aung Hlaing went to Jakarta

Traditionally, pot-breaking is done when a person has passed away and about to take the dead body away from home to graveyard. It means the body and home have been separated.

