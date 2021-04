Survei: 46 Persen Warga AS Ingin Dwayne Johnson Jadi Presiden

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, - Survei yang dilakukan lembaga Piplsay menunjukkan hampir setengah atau 46 persen dari warga Amerika Serikat ingin mantan pegulat WWE dan aktor Dwayne Johnson atau The Rock sebagai presiden mereka.

Jajak pendapat dilakukan secara online pada 2-4 April 2021 dengan melibatkan 30.138 responden. Namun tidak ada margin kesalahan yang dicantumkan.

"(Saya) Tidak yakin Bapak Pendiri kita pernah membayangkan seorang pria 64 tahun, botak, bertato, setengah Hitam, setengah Samoa, peminum tequila, pengemudi truk pickup, untuk bergabung dengan klub mereka - tetapi jika itu terjadi, itu akan terjadi. Kehormatan bagi saya untuk melayani orang-orang," kata Johnson di akun Instagram menanggapi survei ini dikutip dari New York Post, Senin, 12 April 2021.

Johnson pernah mengisyaratkan kemungkinan maju di pilpres AS 2024 beberapa kali di masa lalu. Selama penampilan di The Late Show pada 2018, ia memberi tahu jika sedang memikirkan untuk mengikuti pilpres AS.

Saat itu ia mengatakan perlu mendapatkan beberapa pengalaman dan memahami kebijakan sebelum benar-benar berkampanye untuk menduduki Gedung Putih pada 2024 atau 2028.

Pada 2016 dia mengatakan kepada majalah GQ bahwa dia tidak menampik keinginannya maju di pilpres AS. Dia mengatakan ide terjun di politik untuk menjadi presiden AS menarik perhatiannya.

Pada 2000, Dwayne Johnson berbicara di Konvensi Partai Republik Nasional. Pada 2016 ia adalah seorang Republikan terdaftar, tetapi pada 2020, ia mendukung kampanye kepresidenan Demokrat Joe Biden dalam pemilihan yang mengakibatkan Biden terpilih sebagai presiden.

Sumber: NEW YORK POST