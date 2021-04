Pemakaman Pangeran Philip Digelar Tertutup Pada 17 April

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Hari pemakaman Pangeran Philip, suami dari Ratu Elizabeth II, akhirnya ditetapkan. Dikutip dari kantor berita Reuters, pemakaman Pati dari Edinburgh itu akan berlokasi di St George's Chapel, Windsor, dan mengambil tanggal 17 April 2021.

Pemakaman tersebut, menurut keterangan Istana Buckingham, akan digelar dengan tata cara kerajaan. Dengan kata lain, bukan pemakaman terbuka di mana warga Inggris bisa terlibat di dalamnya. Adapun jumlah peserta dalam pemakaman tersebut telah dibatasi menjadi 30 orang saja.

"Upacara pemakaman ini akan tetap merayakan dan mengenang jasa dari Pangeran Philip selama 70 tahun lebih mendampingi Ratu Elizabeth II dan persemakmuran," ujar keterangan pers Istana Buckingham, Sabtu, 10 April 2021.

Siapa saja ke-30 peserta pemakaman Pangeran Philip belum diketahui hingga sekarang. Melihat jumlahnya, besar kemungkinan hanya akan melibatkan keluarga Kerajaan Inggris serta beberapa pejabat pemerintahan. Adapun Pangeran Harry dikabarkan akan ikut bergabung.

Sebelumnya, College of Arms, unit rumah tangga Kerajaan Inggris yang bertanggung jawab atas seremoni, sudah menyatakan bahwa pemakaman Pangeran Philip akan tertutup untuk publik. Keputusan itu diambil atas kehendak Pangeran Philip serta pertimbangan situasi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya tertangani.

Sebagai anggota keluarga Kerajaan Inggris, upacara pemakaman Pangeran Philip akan memiliki sandi khusus seperti rencana pemakaman Ratu Elizabeth yang memiliki sandi "Unicorn". Sandi upacara pemakaman Pangeran Philip bernama Operation Forth Bridge. The Forth Bridge, diresmikan tahun 1964, adalah jembatan yang menghubungkan Edinburgh dengan Perth dan salah satu jembatan terpanjang di dunia. Sebagaimana telah disebutkan, Pangeran Philip adalah Pati dari Edinburgh.

Sebagai catatan, Pangeran Philip wafat pada usia 99 tahun di Kastil Windsor, Inggris. Ia meninggalkan Ratu Elizabeth II, empat anak, delapan cucu, dan sepuluh cicit. Adapun Pangeran Philip telah mendampingi Ratu Elizabeth II sejak tahun 1947, menjadikannya pendamping kepala negara paling lama dalam sejarah Inggris.

