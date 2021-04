Transportasi Umum Tramp di Belgia Bergambar Wonderful Indonesia

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Mengantisipasi antusiasme masyarakat Belgia untuk kembali berwisata setelah pandemi Covid-19 reda, KBRI Brussel meluncurkan promosi Wonderful Indonesia di salah satu moda transportasi di kota Brussel, yakni tram.

Terhitung sejak 8 April 2021 tram dengan gambar Wonderful Indonesia akan hilir mudik di Ibu Kota Belgia itu sampai 3 bulan ke depan atau 28 Juni 2021.

Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Andri Hadi, menjelaskan promosi Wonderful Indonesia di tram Brussel ini mengusung tiga tema yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Eropa, yakni: Indonesia is sustainable. Indonesia is tolerant. Indonesia is wonderful.

“Tema Indonesia is sustainable dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai upaya Indonesia dalam menjaga keberlangsungan alamnya. Indonesia is tolerant untuk menjelaskan sikap moderat dan toleran serta keramahtamahan masyarakat Indonesia. Sedangkan Indonesia is wonderful menampilkan berbagai destinasi menarik yang perlu dikunjungi di Indonesia,” kata Duta Besar Andri Hadi, Kamis 9 April 2021.

KBRI Brussel mempromosi Wonderful Indonesia di tram kota Brussel. Sumber: dokumen KBRI Brussel

Gambar-gambar yang ditampilkan pada iklan promosi ini diantaranya Komodo, Ulun Danu Bali, Candi Borobudur, Raja Ampat, tari Gandrung Banyuwangi, dan Pantai Kelayang Bangka Belitung.

Selain untuk wisata, promosi ini juga dimanfaatkan untuk lebih mempopulerkan produk dan komoditas Indonesia seperti kopi, coklat, sawit, teh, dan kayu manis.

Meskipun hingga saat ini melakukan perjalanan ke Indonesia belum memungkinkan bagi warga asing, namun promosi ini dirasa tepat, mengingat banyak orang di Belgia menunggu-nunggu agar diizinkan berpergian dan berwisata kembali. Banyak orang yang sudah lelah menghadapi pandemi dan lockdown yang berkelanjutan.

Masyarakat Belgia dikenal sebagai masyarakat yang suka merencanakan wisatanya minimal satu tahun sebelumnya.

Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat kota Brussel, promosi Indonesia di tram ini akan melewati jalur-jalur sibuk yang berada di atas tanah yakni jalur 7, 8, 25, 92 dan 93. Dengan begitu, tram ini bisa dilihat para pejalan kaki, penghuni apartemen, pekerja perkantoran dan masyarakat lainnya di kota Brussel.

Total pengguna transportasi umum di Brussels mencapai 1,1 juta orang per hari. Sebagian besar adalah mereka yang dalam usia produktif, yang memanfaatkan transportasi umum untuk bekerja, belanja dan beraktivitas sehari-hari.