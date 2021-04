Pangeran Philip Wafat, Berbagai Kepala Negara Mengucapkan Duka

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai pejabat dan kepala negara tetangga tidak ketinggalan menyampaikan rasa berduka atas meninggalnya Pangeran Philip, Pati dari Edinburgh. Sebagian besar menyampaikan ucapan duka tersebut via twitter. Adapun Pangeran Philip meninggal di usia 99 tahun pada pagi tadi waktu setempat, di kastil Windsor, Inggris.

Berikut ucapan duka dari berbagai kepala negara yang dikumpulkan Tempo dari berbagai sumber:

1. PM Skotlandia, Nicola Sturgeon

"Saya berduka mendengar kabar wafatnya Pati Edinburgh. Saya, dan mewakili warga Skotlandia, menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap yang mulia Ratu Elizabeth II dan keluarga Kerajaan Inggris," ujar Nicola Sturgeon.

I am saddened by news that the Duke of Edinburgh has died. I send my personal and deepest condolences - and those of @scotgov and the people of Scotland - to Her Majesty The Queen and her family. https://t.co/G7ocXXOH2U

2. PM Australia, Scott Morrison

"Warga Australia menyampaikan rasa cinta dan duka yang mendalam terhadap yang mulia Ratu Elizabeth II dan keluarga Kerajaan Inggris. Keluarga Persemakmuran bergabung dalam rasa duka dan terima kasih atas mati dan hidupnya Pangeran Philip. Tuhan memberkati," ujar Scott Morrison.

3. PM India, Narendra Modi

"Kami turut berduka bersama warga dan keluarga Kerajaan Inggris atas meninggalnya Pangeran Philip, Pati dari Edinburgh. Dia memiliki karir yang cemerlang di militer dan berada di garda depan untuk berbagai kegiatan amal. Semoga ia beristirahat dengan tenang," ujar Narendra Modi.

My thoughts are with the British people and the Royal Family on the passing away of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. He had a distinguished career in the military and was at the forefront of many community service initiatives. May his soul rest in peace.

4. Presiden Komisi Eropa, Ursula von Der Leyen

"Saya sedih mendengar meninggalnya yang mulai Pangeran Philip. Saya menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap yang mulia Ratu Elizabeth II dan warga Inggris agar kuat melalui momen sulit seperti saat ini," ujar Ursula von Der Leyen.

I am saddened to hear of the passing of His Royal Highness Prince Philip.

I would like to extend my sincere sympathy to Her Majesty The Queen, the Royal Family and the people of the United Kingdom on this very sad day.