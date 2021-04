Kim Kardashian Masuk Daftar Orang Terkaya versi Forbes

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kadarshian masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Hal itu terungkap dalam laporan majalah Forbes pada Selasa, 6 April 2021, tentang daftar miliarder-miliarder dunia 2021.

Kardashian, 40 tahun, adalah pengusaha bidang kosmetik dan pakaian yang memulai karirnya lewat acara televisi ‘Keeping Up with The Kardashians’. Forbes memperkirakan harta kekayaan Kardashian bernilai USD.1 miliar atau Rp14,5 triliun.

Kim Kardashian menunjukkan semangkuk salad sebagai wujud resolusi diet setelah Natal dan sepanjang 2019. Instagram

Jumlah kekayaan Kardashian itu naik, yang sebelumnya USD.780 juta pada Oktober 2020. Kekayaannya bertambah karena pertumbuhan bisnis KKW and Skims, pembayaran dari acara reality show dan kesepakatan endorsement serta beberapa investasi yang ditanam Kardashian.

Forbes memperkirakan Kardashian cepat-atau-lambat akan segera menyusul kekayaan mantan suaminya Kanye West. Forbes pada Selasa, 6 April 2021 memperkirakan harta bersih West sebesar USD1,8 miliar (Rp.26,2 triliun).

Pundi-pundi kekayaan West sebagian besar berasal dari bisnis sepatu sneaker Yeezy dan bidang fashion lainnya. Kardashian sudah mengajukan gugat cerai dari West, 43 tahun, pada Februari 2021. Alasannya, perbedaan yang sudah tidak dapat didamaikan.

Sedangkan adik tiri Kardashian, yakni Kylie Jenner kehilangan status sebagai miliarder. Forbes mencatat kekayaan Jenner, 23 tahun, sekitar USD.700 juta menyusul sulitnya berbisnis kosmetik selama pandemi Covid-19. Sekitar 51 persen kepemilikan Kylie Cosmetics sekarang dimiliki oleh Coty Inc.

Sumber: Reuters