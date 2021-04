Klaim Kemenangan Tidak Sah, Mrs World Lepas Paksa Mahkota Mrs Sri Lanka

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah insiden terjadi pada kontes kecantikan di Sri Lanka, ketika ratu kecantikan yang juga menjadi juri acara itu, melepas paksa mahkota pemenang Mrs Sri Lanka setelah dinyatakan pemenang pada Ahad.

Mrs World Sri Lanka Caroline Jurie, tiba-tiba naik ke atas panggung dan mengambil mahkota dari kepala Pushpika De Silva, kemudian menyerahkannya kepada runner-up, dikutip dari Global News, 7 April 2021.

Jurie mengklaim bahwa De Silva sebenarnya bercerai, jadi dia berinisiatif untuk memberikan mahkota kepada orang lain.

"Ada aturan bahwa kita semua harus menikah dan tidak bercerai, jadi saya mengambil langkah pertama dengan mengatakan bahwa mahkota harus diberikan ke runner up pertama," kata Jurie kepada hadirin, yang ditayangkan langsung di televisi nasional Sri Lanka pada 4 April.

Tidak lama setelah pengumuman pemenang, Jurie menghampiri De Silva dan melepaskan mahkota dari kepalanya dengan paksa. Jurie kemudian memberikan mahkota kepada runner-up, yang memberikan pidato kemenangan kepada penonton. Sementara De Silva terlihat bergegas turun dari panggung sambil menangis.

#MrsSriLanka Saga So far

Pushpika De Silva crowned as winner

Crown removed saying she was divorced

Pushpika lodged police complaint & hospitalized

Organizers say Pushpika will be crowned again tomorrow

..https://t.co/mxbJtREB8l pic.twitter.com/aRB4mQAHR3 #LKA #SriLanka