Dianggap Mengancam Yordania, Ini 5 Fakta Soal Pangeran Hamzah Bin Hussein

TEMPO.CO, Jakarta - Hamzah bin Hussein menjadi sorotan internasional. Raja Abdullah II menangkap dan menjadikannya tahanan rumah karena dianggap mengancam kestabilan dan keamanan Yordania. Bahkan, ia disebut telah berkomplot dengan lembaga intelijen asing. Namun, siapa sebenarnya Hamzah bin Hussein? Apa yang membuatnya dianggap menjadi ancaman?

Berikut beberapa keterangan soal Hamzah bin Hussein yang telah dikumpulkan Tempo dari berbagai sumber, Senin, 5 April 2021:

1. Adik Tiri Raja Abdullah II

Hamzah bin Hussein adalah adik tiri dari Raja Abdullah II. Ia lahir dari pasangan Raja Hussein dengan perempuan yang diklaim istri kesayangannya, Ratu Noor. Tentu sebagai putra dari Raja Hussein, awalnya dia masuk dalam barisan penerus tahta Kerajaan Yordania, alias putra mahkota. Namun, tahun 2004 lalu, gelar tersebut lepas dari dirinya.

2. Didepak Dari Kerajaan Yordania

Di tahun 2004, Raja Abdullah II "mendepak" Hamzah bin Hussein dari Kerajaan Yordania. Saat itu juga otomatis gelar putra mahkota lepas dari Hussein. Raja Abdullah memindahkan gelar tersebut dari Hussein ke putranya. Langkah tersebut diambil oleh Raja Abdullah untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan dukungan di kerajaan sekaligus memupuskan harapan Ratu Noor melihat Hussein sebagai raja.

