Kekerasan Anti-Asia, Nenek 65 Tahun Ditendang dan Diinjak

TEMPO.CO, - Kekerasan terhadap orang Asia-Amerika kembali terjadi. Terbaru seorang wanita berusia 65 tahun berkali-kali ditendang di New York. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

Satuan Tugas Kejahatan Kebencian Kepolisian New York sedang menyelidiki kejadian ini. Serangan itu terjadi sekitar pukul 11:40 di blok 300 West 43rd Street, yang berada di lingkungan Hell's Kitchen di Manhattan, pada Senin kemarin.

Polisi merilis video yang merekam saat seorang pria menendang perut korban hingga jatuh. "Pelaku melanjutkan aksinya dengan menginjak kepala wanita itu berkali-kali," kata kepolisian dikutip dari NBC, Rabu, 31 Maret 2021.

NYPD says 65-year-old Asian American woman was walking to church this morning when suspect assaulted her and said “f*** you, you don’t belong here.” Happened in front of 360 W. 43rd St. 11:40am. Sources say building security guard not only failed to render her aid... 1/2 pic.twitter.com/ZLtQEHHJci