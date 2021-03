Taktik Baru Lawan Junta Militer, Warga Myanmar Buang Tumpukan Sampah ke Jalan

TEMPO.CO, Jakarta - Sampah menumpuk di jalan-jalan kota utama Myanmar pada Selasa setelah gerakan pembangkangan sipil Myanmar melancarkan aksi "mogok sampah" sebagai taktik lain untuk menentang kekuasaan junta militer.

Bersamaan dengan protes, kampanye pembangkangan sipil telah melumpuhkan sebagian besar ekonomi. Dalam taktik baru, pengunjuk rasa berupaya meningkatkan protes nasional dengan meminta warga meninggalkan sampah di persimpangan di kota utama Yangon.

"Aksi mogok sampah ini adalah aksi menentang junta," tulis sebuah poster di media sosial, dikutip dari Reuters, 30 Maret 2021.

Semua orang bisa bergabung, bunyi seruan itu.

Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan sampah yang menumpuk di jalan-jalan utama Myanmar. Myanmar Now melaporkan penduduk di distrik Thaketa, Yangon, ambil bagian dalam mogok sampah pada Selasa pagi, dengan menumpahkan tumpukan sampah ke jalan.

Residents of Yangon’s Thaketa township participated in a ‘Garbage Strike’ on Tuesday morning by filling the streets with sacks of trash and discarded items. This new form of resistance against the junta is intended to show a dislike for the troops assaulting their neighbourhoods. pic.twitter.com/s7s8BOYdA2