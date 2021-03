Kecam Serangan Rasis Asia-Amerika, Veteran AS Perlihatkan Bekas Luka Waktu Dinas

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pejabat pemerintah dan veteran AS memperlihatkan bekas lukanya waktu berdinas dalam pertemuan dewan kota pada Selasa pekan lalu ketika serangan rasis terhadap warga Asia-Amerika meningkat.

Pada pertemuan hari Selasa di West Chester Township, Ohio, Dewan Pengawas, ketua Lee Wong, 69 tahun, mengungkapkan bekas luka di dadanya saat dia menyampaikan pidato dadakan tentang kekerasan terhadap orang Amerika keturunan Asia setelah pembunuhan enam perempuan keturunan Asia di Georgia, serta peningkatan serangan rasial terhadap orang Asia-Amerika di seluruh negeri.

Dikutip dari NBC, 29 Maret 2021, Wong, yang menganggap dirinya seorang Republikan moderat, mengatakan pertama kali datang ke AS dari Kalimantan pada usia 18 tahun.

Wong bertugas dari tahun 1975 hingga 1995, Daily Mail melaporkan, dan mengalami luka permanen akibat insiden saat dia berdinas di Fort Jackson di Carolina Selatan. Peristiwa malang itu membuatnya menjalani karir di bidang pelayanan publik.

Saat berada di Chicago selama tahun 1970-an, seseorang memukulinya karena dianggap orang Asia, cerita Wong.

"Kami membawa kasus itu ke pengadilan dan dia tidak pernah dihukum, jadi itu mengubah perjalanan karir saya. Saya masuk Angkatan Darat AS dan berdinas 20 tahun. Sudah terlalu lama, saya berdiam diri diri, permisi dengan bahasa (kasar) saya,"kata Wong, yang melontarkan kata umpatan.

"Saya terlalu takut untuk berbicara, takut lebih banyak pelecehan dan diskriminasi," ujarnya.

Sepanjang hidupnya, diskriminasi dan rasisme terus berlanjut. Dia menceritakan lamarannya menjadi polisi langsung dibuang ke sampah saat petugas menertawakan "Chinaman" yang ingin menjadi polisi, NPR melaporkan.

Selama beberapa tahun terakhir, Wong terus menghadapi sentimen serupa dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa, katanya dalam pertemuan Dewan Pengawas West Chester, Ohio, Selasa.

"Orang-orang mempertanyakan patriotisme saya, bahwa saya tidak cukup terlihat seperti orang Amerika," kata Wong sambil menunjuk ke wajahnya.

"Saya ingin menunjukkan sesuatu pada Anda," lanjut Wong. Dan empat anggota dewan lainnya di mimbar memperhatikan saat ketua dewan melepas mantel jaketnya. "Karena aku tidak takut," katanya, "saya tidak harus hidup dalam ketakutan, intimidasi atau penghinaan."

Wong kemudian melepas dasi dan membuka kancing kemejanya. "Ini buktinya."

Lee Wong, an elected official in West Chester, Ohio & @USArmy veteran with 20-years of service, took his shirt off during a town hall meeting on Wednesday and revealed scars he received during his service. “Is this patriot enough?” he asked #StopAsianHate https://t.co/3nCwTlVGxD pic.twitter.com/0R1TX3MTtp