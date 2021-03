Kapal yang Tersangkut di Terusan Suez Berhasil Terapung

TEMPO.CO, - Layanan Pengiriman Inchcape mengatakan kapal kontainer Ever Given yang tersangkut di Terusan Suez selama hampir sepekan dilaporkan berhasil diapungkan kembali. Kabar ini meningkatkan harapan jalur air yang sibuk itu segera dibuka kembali.

"Kapal Ever Given sepanjang 400 meter berhasil diapungkan kembali pada pukul 4.30 pagi waktu setempat dan diamankan," kata Inchcape, penyedia layanan kelautan global di Twitter, dikutip dari Reuters, Senin, 29 Maret 2021.

Video yang diposting di media sosial menunjukkan buritan kapal telah berputar, sehingg membuka ruang di Terusan Suez. Rekaman lain, yang tidak dapat segera diverifikasi oleh Reuters, terdengar sorak-sorai para pekerja dan klakson kapal berbunyi merayakan keberhasilan ini.

Layanan pelacakan kapal VesselFinder telah mengubah status kapal menjadi sedang berlangsung di situs webnya.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi