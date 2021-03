Gambar Kapal Ever Given di Terusan Suez Jadi Bahan Candaan Meme

Foto Senator Vermont Bernie Sanders dalam meme Kapal Ever Given yang terjebak di Terusan Suez.[Twitter @d_foubert]

TEMPO.CO, Jakarta - Kapal Ever Given yang kandas melintang di Terusan Suez dan menyumbat jalan pintas penghubung dua benua jadi bahan candaan meme di media sosial.

Kapal Ever Given, sebuah kapal kontainer 224.000 ton yang panjangnya hampir setinggi Empire State Building di New York atau 400 meter, kandas di kanal Mesir sejak Selasa setelah terjebak karena embusan angin 40 knot dan badai pasir yang menyebabkan jarak pandang yang rendah dan navigasi yang buruk.

Aliran perdagangan global telah terhenti akibat insiden itu, tetapi tidak ada yang terluka, dan lingkungan sejauh ini tidak rusak. Kegagalan membebaskan kapal Ever Given telah menjadikannya bahan lelucon oleh warganet, seperti dikutip dari Reuters, 27 Maret 2021.

Salah satunya gambar sembilan kapal tunda yang berusaha memindahkan kapal bersama dengan dua pekerja yang mengeruk 20.000 meter kubik pasir di haluan kapal.

Gambar dua pekerja dengan buldoser yang tampak kecil bersanding dengan kapal raksasa beredar disertai komentar lucu di Twitter, seperti "dua orang ini dan mesin penggali mereka saat ini mencoba menyelamatkan perdagangan global."

Managed to dig out good part of the bulbous thingy. It's still stuck. #Evergiven #SuezCanal #Suez pic.twitter.com/zbeD59LA6V — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 25, 2021

Akun Twitter @SuezDiggerGuy, "Guy With the Digger di Terusan Suez," memiliki hampir 15.000 pengikut pada Jumat sekitar pukul 06.00, dengan bio profil tertulis: "Mencoba melakukan yang terbaik. Tapi tidak janji."

Beranda akun itu penuh dengan komentar satire seperti "Berpikir untuk menamai penggali saya, Ever Digging" dan kadang mengeluhkan cuti yang dicabut oleh manajer.

Netizen juga menyulap gambar Lego tentang penggali dan haluan kapal kontainer, yang membawa barang-barang konsumsi dari pabrik Cina ke rumah tangga Eropa.

Setelah diyakini kapal itu bisa macet selama berminggu-minggu, muncul sebuah situs web yang memuat semacam kompilasi live-blogging tentang Kapal Ever Given dengan nama istheshipstillstuck.com.

Meme-meme itu memenuhi internet seperti kapal kargo yang menumpuk di Laut Merah.

Poster kutipan slogan terkenal dalam film Forrest Gump yang diplesetkan untuk meme Kapal Ever Given yang terjebak di Terusan Suez.[Twitter @Sonya]

Beberapa meme yang beredar di antaranya Senator Bernie Sanders yang duduk dengan latar kapal Ever Given, adegan film animasi UP! yang memperlihatkan kapal Ever Given dengan balon warna-warni, dan tagline ikonik dalam film Forrest Gump untuk evakuasi kapal Ever Given "Go, Digger, Go!".

Meme Kapal Ever Given yang terjebak di Terusan Suez.[Twitter @forexflowlive]

Upaya untuk mengapungkan kembali kapal kontainer raksasa yang mendarat di kanal Suez ditunda pada Jumat malam dan akan dilanjutkan Sabtu waktu Mesir, kata tiga sumber dari kanal, Reuters melaporkan.

Upaya terbaru untuk mengevakuasi kapal Ever Given dimulai pada Jumat pagi setelah operasi pengerukan untuk menghilangkan 20.000 meter kubik pasir di haluan kapal tanker.

Penyumbatan Terusan Suez dari insiden Kapal Ever Given telah menaikkan tarif pengiriman untuk kapal tanker bahan bakar dan mengacaukan rantai pasokan global, mulai dari biji-bijian hingga pakaian bayi.

