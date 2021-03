Angkatan Laut Amerika Bantu Pembebasan Kapal Ever Given di Terusan Suez

TEMPO.CO, Jakarta - Rumitnya pembebasan kapal Ever Given di terusan Suez sampai membuat Angkatan Laut Amerika turun tangan. Dikutip dari CNN, Angkatan Laut Amerika akan mengirim tim spesialis pengerukan untuk memastikan kapal kontainer sepanjang 400 meter itu bisa segera dibebaskan.

"Administrasi Presiden Amerika Joe Biden terus memantau situasi di terusan Suez. Sebagai hasil dari dialog dengan Pemerintah Mesir, kami menawarkan bantuan kepada otoritas Mesir untuk memastikan kanal bisa segera dibuka," ujar pejabat Kedutaan Besar Amerika di Kairo, Jumat, 26 Maret 2021.

Diberitakan sebelumnya, kapal Ever Given tersangkut di terusan Suez sejak Selasa kemarin. Kapal seberat 224 ribu ton itu bisa sampai tersangkut gara-gara cuaca buruk, badai pasar, serta kerusakan pada kapal.

Akibat Ever Given tersangkut, ratusan kapal kontainer dan tanker migas terpaksa menepi di dekat salah satu kanal perdagangan terpenting itu. Adapun sejumlah analis memperkirakan harga migas akan naik dan pelabuhan di Eropa bakal penuh begitu kanal bisa dilewati.

Para pekerja terlihat di samping kapal kontainer yang diterjang angin kencang dan kandas di Terusan Suez, Mesir 24 Maret 2021. Pelabuhan Alexandria dan Dekheila Mesir, yang keduanya terletak di sepanjang Mediterania, ditutup pada Rabu karena kondisi cuaca buruk, kata Otoritas Pelabuhan Alexandria. [Otoritas Terusan Suez / Selebaran melalui REUTERS]

Berbagai upaya tengah dilakukan untuk membebaskan Ever Given dari terusan Suez. Awalnya, Otoritas Kanal Suez mencoba membebaskannya dengan menarik Ever Given dengan delapan kapal. Hasilnya nihil dan sekarang mereka mencoba membebaskannya dengan mengeruk dataran di sisi kedua sisi terusan Suez dan mengurangi beban kapal Ever Given.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, menambahkan bahwa Amerika mengirim bantuan karena tidak mau kanal itu terlalu lama ditutup. Jika terlalu lama tertutup, kata ia, dampaknya bisa besar terhadap pasar energi.

"Diskusi dengan Pemerintah Mesir terus berjalanan. Kami berkonsultasi dengan rekan kami di Mesir untuk memastikan kami bisa memberikan bantuan terbaik," ujar Psaki.

Otoritas Kanal Suez mengapresiasi bantuan yang ditawarkan oleh Amerika. Menurut mereka, hal itu akan sangat membantu proses pembebasan Ever Given. Apalagi, ada 200 ribu meter kubik pasir di kedua sisi terusan Suez yang harus dikeruk untuk memberi ruang gerak pada Ever Given.

"Tawaran kerjasama Amerika ini sekaligus menggarisbawahi upaya bersama untuk membebaskan kapal dan memastikan lalu lintas maritim global di terusan Suez kembali berjalan," ujar Otoritas Kanal Suez menegaskan.

ISTMAN MP | CNN